L'iconica frase "Sei già morto" di Kenshiro ispira "Rat-tat-tat", una nuova hit giapponese

"Omae wa mou shindeiru", è questa l'iconica frase che Kenshiro, il maestro della Divina Scuola di Hokuto, ha pronunciato più volte nella serie dopo aver colpito i punti di pressione dei propri avversari. Ma cosa succede quando si uniscono una citazione storica e un gruppo J-Pop giapponese? Andiamo a scoprirlo.

Il gruppo giapponese J Soul Brothers, attivo in terra nipponica da più di 20 anni, ha deciso di confezionare una nuova hit dance trasformando la citazione "Sei già morto" nello slogan "Stai già ballando", e costruendo di conseguenza un ritornello sull'altrettanto famoso "Rat-tat-tat" pronunciato da Ken il guerriero mentre mette a segno i suoi potentissimi colpi. Il risultato, come potete vedere in cima all'articolo, è quantomeno esilarante.

Rat-tat-tat è dunque il titolo della nuova canzone della terza generazione del gruppo J-Pop giapponese, pubblicata per la prima volta lo scorso 19 settembre e distribuita su YouTube pochi giorni fa. La traccia è stata recepita, senza troppe sorprese, in maniera estremamente positiva dagli amanti del genere.

Ken il guerriero è tornato da poco in edizione home video anche in terra italica, grazie agli sforzi di Koch Media. Se siete appassionati del genere vi consigliamo di condividere con noi le vostre opinioni, magari dando anche una lettura alla nostra recensione dell'anime.