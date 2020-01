ID: INVADED debutta oggi con uno speciale di un'ora, Ei Aoki su Twitter: 'Sono tornato'

Tre anni dopo il suo ultimo lavoro, il regista giapponese Ei Aoki (Fate/Zero, Re: Creators) è finalmente tornato con ID: INVADED, il suo nuovo anime a metà tra il fantascientifico e il poliziesco. La serie ha debuttato oggi in Giappone con uno speciale di un'ora, in cui sono stati mostrati i primi due episodi.

L'anime è stato accolto con recensioni generalmente positive, in cui è stata sottolineata la cura ai dettagli e la bontà della storia; di contro, qualche utente ha sottolineato una premessa un po' troppo confusionaria e una lentezza a tratti eccessiva. Ei Aoki ha ringraziato i fan su Twitter tramite il post visibile in calce, dicendosi soddisfatto del lavoro svolto.

Vi ricordiamo che la trama seguirà le avventure del giovane detective Sakaido, risvegliatosi in uno strano mondo distopico dal quale sembra impossibile uscire. Senza memoria e conoscenze sul nuovo mondo, Sakaido inizia quindi ad investigare sulla morte della piccola Kaeru, al quale sembra in qualche modo essere legato.

La sceneggiatura della serie è stata scritta da Otaro Maijo (The Dragon Dentist, Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful) e il character design curato da Atsushi Ikariya (Fate / stay night: Heaven's Feel I. presage flower, Fate / stay night: Unlimited Blade Works). Nel cast spiccano due mostri sacri del calibro di Kenjiro Tsuda (Overhaul in My Hero Academia, Joker in Fire Force) e Yoshimasa Hosoya (Reiner in L'Attacco dei Giganti, Doppo in Bungo Stray Dogs), rispettivamente nei panni di Sakaido e Momoki.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa serie? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui aveste bisogno di qualche informazione in più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di lancio di ID: INVADED.