ID: INVADED debutterà con un doppio episodio: ecco data d'uscita, Opening ed Ending Theme

È passato poco più di un mese dal lancio dell'ultimo trailer ufficiale di ID: INVADED, il nuovo anime originale di Studio TROYCA. Le aspettative per la serie sono letteralmente alle stelle e fortunatamente, tra le tante informazioni, sono state confermate Opening, Ending Theme e data d'uscita ufficiale.

ID: INVADED debutterà con un doppio episodio il 5 gennaio 2020 in Giappone, e arriverà con tutta probabilità in occidente nell'arco dei mesi successivi. L'opening si intitolerà Mister Fixer e sarà curata dal ventunenne Sou, mentre l'ending si chiamerà Other Side e sarà cantata dalla popstar giapponese Miyavi.

La storia di ID: INVADED seguirà le avventure del giovane detective Sakaido, svegliatosi in uno strano mondo distopico dal quale sembra impossibile uscire. Senza memoria e conoscenze sul nuovo mondo, Sakaido inizierà ad investigare sulla morte della piccola Kaeru, al quale sembra in qualche modo essere legato.

Lo staff al lavoro sull'opera è capitanato dal regista Ei Aoki (Fate/Zero), che ha collaborato con lo sceneggiatore Otaro Maijo presso Studio Troyca per realizzare la storia. Il design dei personaggi è stato invece curato da Atsushi Ikariya, mentre la supervisione dell'animazione è stata affidata a Daisuke Mataga. Lo staff di ID: INVADED è stato confermato qualche mese fa.

