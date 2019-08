ID:INVADED, giungono nuove informazioni su cast e staff

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultime ore è stato pubblicato un primo trailer dedicato a ID:INVADED, nuova serie anime che vedrà alla regia di Ei Aoki, famoso per aver contribuito alla concretizzazione di Fate/Zero.

Ebbene, il sito web dedicato all'opera ha ora rilasciato varie nuove informazioni sul cast di doppiaggio e sui membri dello staff che lavoreranno alla serie. In primis, è stato annunciato che Kenjiro Tsuda (Kamikaze in One-Punch Man, Hannes in Attack on Titan, Seijūrō Mikoshiba Free! - Iwatobi Swim Club) si occuperà di doppiare il protagonista principale dell'opera, Sakaido.

Per quanto riguarda invece lo staff al lavoro sulla serie, è stato reso noto che Atsushi Ikariya (Fate / stay night: Heaven's Feel I. presage flower, Fate / stay night: Unlimited Blade Works) sta lavorando al character design basandosi sui disegni originali di Yūki Kodama. Yoshihiro Sono (Psycho-Pass, Kabaneri of the Iron Fortress) è accreditato per il lavoro artistico in relazione ai fondali e Daisuke Mataga (Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Grimoire of Zero) si sta occupando delle animazioni. Takehiro Kubota è il vicedirettore della serie, mentre Emi Chiba (After the Rain, Magical Sisters Yoyo & Nene) è il colorista. Keita Shimizu, Ai Asari, Asuka Mamezuka, Norie Igawa e Momoko Kawai sono invece tutti al lavoro sul progetto in qualità d'animatori.

Come precedentemente annunciato, la premiere dell'anime è attualmente fissata per un generico 2020. Ei Aoki (Re:CREATORS, Aldnoah.Zero, Fate/Zero) è stato posto come director mentre alla sceneggiatura è stato posto Otaro Maijo (The Dragon Dentist, Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful). L'opera più recente di Aoki è l'anime del 2017 Re:CREATORS, produzione che ha visto la collaborazione tra lui e l'artista Rei Hiroe. Maijo ha recentemente serializzato il manga Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful, ma è anche noto per i romanzi Smoke, Soil, or Sacrifices e Disco Detective.