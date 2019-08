ID:INVADED, la nuova Key Visual fa ben sperare per il nuovo anime dal regista di Fate/Zero

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di ID: INVADED, il nuovo anime originale di Studio TROYCA. Oggi, la nuova serie diretta dal geniale Ei Aoki si è mostrata nuovamente tramite una Key Visual a dir poco ispirata, che lascia ben sperare in vista del debutto fissato per il 2020.

L'immagine, visibile in calce all'articolo, mostra il protagonista Sakaido in procinto di smaterializzarsi. Secondo quanto rivelato finora, l'anime dovrebbe seguire le avventure di un detective di un mondo distopico, tormentato per via della risoluzione di un caso che avrebbe a che fare con la morte di una giovane ragazza.

Essendo totalmente originale, la serie non ha lasciato trasparire altri dettagli, oltre a quelli estrapolabili dal trailer sopracitato. Per quanto riguarda Cast e Staff, la maggior parte delle informazioni sono state svelate poche settimane fa, tuttavia ricordiamo che si occuperanno della regia e della sceneggiatura rispettivamente due giganti del calibro di Ei Aoki (Fate/Zero, Re: CREATORS) e Otaro Maijo (The Dragon Dentist, Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful). Studio TROYCA (Re: CREATORS, Bloom into You, Beautiful Bones) si è occupato delle animazioni.

