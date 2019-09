ID: INVADED, nuove informazioni e cast per l'anime che debutterà nel 2020

Ei Aoki, dopo aver contribuito allo sviluppo di Fate/Zero e alla regia di Re: Creators, sta per tornare insieme allo studio Troyca, allestito insieme ai colleghi Toshiyuki Nagano and Tomonobu Kato, con ID: INVADED, serie animata di cui si sapeva ben poco se non che avrebbe ruotato intorno a un detective che vive in un futuro distopico.

Il sito ufficiale di ID: INVADED ha rivelato diversi dettagli sull'anime in progetto. Innanzitutto, ID: INVADED arriverà nel 2020 e sarà nel formato di serie TV. Inoltre, sono stati rivelati nuovi doppiatori aggiuntisi al cast:

Yoshimasa Hosoya doppierà Momoki

M.A.O doppierà Hondocho

Sarah Emi Bridcutt doppierà Togo

Manabu Muraji doppierà Hayaseura

Takashi Kondo doppierà Shiratake

Shuuhei Iwase doppierà Habutae

Junya Enoki doppierà Wakashika

Wataru Katō doppierà Kokufu

Fukushi Ochiai doppierà Nishimura

Rintaro Nishi doppierà Matsuoka

Questi dieci nuovi doppiatori si vanno ad aggiungere a Kenjiro Tsuda, già annunciato in precedenza come voce del protagonista Sakaido. Ei Aoki dirigerà l'anime, mentre il romanziere e scrittore Otaro Maijo sarà lo sceneggiatore. Atsushi Ikariya si occuperà del character design basandosi sui disegni originali di Yuki Kodama. Yoshihiro Sono è creditato per l'ambientazione, Daisuke Mataga per l'animazione, Takehiro Kubota come assistente alla regia.

Kodama pubblicherà anche un manga su ID: INVADED che debutterà il 4 ottobre sulla rivista Young Ace di Kadokawa.