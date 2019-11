ID:INVADED: il secondo, pazzesco trailer ufficiale svela la data di uscita!

Sono passati diversi mesi dalla condivisione del primo trailer di ID:INVADED, l'anime originale di Studio Troyca girato dal regista Ei Aoki (Fate/Zero) e scritto dal pluripremiato romanziere Otaro Maijo (Asura Girl). Oggi dunque, il sito web ufficiale dell'opera ha deciso di rompere il silenzio condividendo un nuovo, spettacolare trailer.

La nuova preview di ID:INVADED, visibile in cima all'articolo, svela innanzitutto qualche dettaglio in più sulla trama. La storia seguirà le avventure del giovane detective Sakaido, svegliatosi in uno strano mondo distopico dal quale sembra impossibile uscire. Senza memoria e conoscenze sul nuovo mondo, Sakaido inizia ad investigare sulla morte della piccola Kaeru, al quale sembra in qualche modo essere legato.

Studio Troyca sembra voler flettere i muscoli nel secondo trailer ufficiale vista la qualità delle animazioni. Alcune scene mostrate poi sembrerebbero categorizzare l'anime sotto il genere "thriller" piuttosto che nella classica categoria degli isekai. Vi ricordiamo che finora non sono state condivise direttamente informazioni di alcun genere sulla trama, quindi vi consigliamo di prendere tutto con le pinze.

Il cast e lo staff di ID:INVADED sono stati presentati il mese scorso, mentre per quanto riguardava la data di uscita era stato annunciato il generico 2020. La nuova clip conferma, fortunatamente, che la serie debutterà nel gennaio del 2020, presumibilmente nella seconda metà.

E voi cosa ne dite? Vi intriga il nuovo lavoro di Ei Aoki? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!