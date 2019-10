ID:INVADED, svelata una key visual affiancata da nuove informazioni sulla theme song

Il sito web ufficiale dedicato a ID:INVADED, nuova serie anime che vedrà alla regia di Ei Aoki, famoso per aver contribuito alla concretizzazione di Fate/Zero, ha pubblicato una nuova key visual dedicata all'opera e visionabile a fondo news, il tutto affiancato da nuove informazioni relative alla theme song della produzione.

Andando più nel dettaglio, è stato svelato che la theme song dell'opera s'intitolerà "Other Side" è verrà cantata da MIYAVI. Inoltre, il primo episodio dell'anime presenterà al suo interno alcune tracce musicali realizzate direttamente da MIYAVI. Inoltre, nel corso di queste ultime settimane è stata pubblicata anche una locandina della pellicola affiancata da un trailer. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi de doppiatori per ora confermati:

Yoshimasa Hosoya nei panni di Momoki

M.A.O nei panni di Hondocho Sarah

Emi Bridcutt nei panni di Togo

Manabu Muraji nei panni di Hayaseura

Takashi Kondo nei panni di Shiratake

Shuuhei Iwase nei panni di Habutae

Junya Enoki nei panni di Wakashika

Wataru Katō nei panni di Kokufu

Fukushi Ochiai nei panni di Nishimura

Rintaro Nishi nei panni di Matsuoka

Per quanto riguarda invece lo staff al lavoro sulla serie, è stato reso noto che Atsushi Ikariya (Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower, Fate/stay night: Unlimited Blade Works) sta lavorando al character design basandosi sui disegni originali di Yūki Kodama. Yoshihiro Sono (Psycho-Pass, Kabaneri of the Iron Fortress) è accreditato per il lavoro artistico in relazione ai fondali e Daisuke Mataga (Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Grimoire of Zero) si sta occupando delle animazioni. Takehiro Kubota è il vicedirettore della serie, mentre Emi Chiba (After the Rain, Magical Sisters Yoyo & Nene) è il colorista. Keita Shimizu, Ai Asari, Asuka Mamezuka, Norie Igawa e Momoko Kawai sono invece tutti al lavoro sul progetto in qualità d'animatori.

Come precedentemente annunciato, la premiere dell'anime è attualmente fissata per un generico 2020. Ei Aoki (Re:CREATORS, Aldnoah.Zero, Fate/Zero) è stato posto come director mentre alla sceneggiatura è stato posto Otaro Maijo (The Dragon Dentist, Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful). L'opera più recente di Aoki è l'anime del 2017 Re:CREATORS, produzione che ha visto la collaborazione tra lui e l'artista Rei Hiroe. Maijo ha recentemente serializzato il manga Spotless Love: This Love Cannot Be Any More Beautiful, ma è anche noto per i romanzi Smoke, Soil, or Sacrifices e Disco Detective.