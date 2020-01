ID:INVADED, svelati il numero di episodi del nuovo anime di Ei Aoki

Ei Aoki, il regista di Fate/Zero, sta per tornare alla ribalta dopo il discreto lavoro su Re:Creators. Il suo prossimo progetto, ID:INVADED, si è già mostrato al pubblico, riscuotendo pareri contrastanti che, nonostante qualche perplessità, hanno comunque promosso il debutto dell'anime.

Il mondo distopico dove il giovane detective Sakaido si risveglia, afflitto da amnesia, ruota tutto intorno alla piccola Kaeru, una bambina morta a cui l'investigatore sembra profondamente legato. Questa particolare premessa, accompagnata da uno speciale di un'ora, ha mostrato al pubblico le ambizioni dell'opera, frutto di un regista celebre e talentuoso. La lentezza delle prime puntate, infatti, sono frutto di un'eccessiva attenzione ai dettagli da parte delle storia immaginata dal team, ma che alimenta le aspettative future per il seguito della serie.

Serie, dunque, che andrà avanti fino al 13° episodio, a quanto si evince dalle informazioni reperibili dalle uscite home video già organizzate. Le due uscite Blu-Ray, inoltre, saranno accompagnate da un romanzo scritto dallo sceneggiatore dell'anime, Otaro Maijo.

Ad ogni modo, ci teniamo a ricordarvi che ID:INVADED è stato annunciato anche in Italia grazie all'editore Dynit e, pertanto, non manca molto prima di poter ammirare le gesta di Sakaido sul noto portale nostrano VVVVID. E voi, invece, che aspettative avete per questa serie? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.