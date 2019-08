ID:INVADED, primo trailer per il nuovo anime dal regista di Fate/Zero

Dopo aver sganciato la bomba con l'annuncio di ID:INVADED, il sito ufficiale propone in rete il primo trailer ufficiale dell'anime che seguirà la regia di Ei Aoki, director celebre per aver guidato la realizzazione di Fate/Zero.

Al momento i dubbi sono ancora molti, ma dalla clip che potete ammirare in cima alla pagina facciamo la conoscenza del nostro protagonista, un detective di un mondo che pare essere totalmente distorto, misterioso, il cui unico obbiettivo è la risoluzione di un caso. La morte di una ragazza, infatti, pare riempire la sua mente, l'elemento cardine che gli permette di ricordarsi il suo nome, SAKAIDO.

La serie televisiva, scritta da Otaro Maijo, sembra nascondere come asso nella manica il thriller, genere su cui la fantascienza che traspare brilla di luce propria. Inutile dire quanto ID:INVADED lasci trapelare un grande alone di curiosità, un progetto ambizioso che debutterà in Giappone a partire dal prossimo 2020. Ovviamente, non mancheremo di tenervi aggiornati sul progetto tra le mani di Aoki, soprattutto qualora l'anime venisse effettivamente annunciato anche nel nostro Paese.

Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che un altro dei titoli annunciati all'Anime Expo californiano è il colosso Orbital Era, la prossima opera dall'autore di Akira. Il 2020, dunque, vuole rivelarsi come un anno ricco di progetti, lo spartiacque per un nuovo decennio che ha tutte le intenzioni di iniziare col botto. E voi, invece, cosa ne pensate del primo trailer promozionale per ID:INVADED? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!