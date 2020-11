Idaten Deities in the Peaceful Generation, l'anime per adulti di MAPPA uscirà nel 2021

L'emittente giapponese Fuji TV ha recentemente annunciato, nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare la nuova line-up anime per il 2021, l'adattamento televisivo di Idaten Deities in the Peaceful Generation, il singolare manga di Coolkyoushinja (Miss Kobayashi's Dragon Maid S) e Amahara (Interspecies Reviewers).

Come potete vedere in calce, la prima key visual sembra indirizzata ad un pubblico adulto, in vero e proprio stile Interspecies Reviewers. Molti di voi ricorderanno il caos scoppiato dopo l'arrivo dell'adattamento anime, dunque prima di scoprire se la serie arriverà anche in occidente dovremo aspettare un po'. Per il momento, la data d'uscita è fissata per il mese di luglio 2021.

Amahara ha lanciato l'opera sul proprio sito online nel 2017, e nell'agosto del 2018 l'autore e Coolkyoushinja hanno deciso di unire le forze per portalo al grande pubblico. L'opera conta attualmente 3 Volumi pubblicati con poco meno di 30 capitoli disponibili. La serializzazione avviene su Young Animal, mentre in occidente il manga è tuttora inedito.

Per quanto riguarda la storia, la sinossi recita quanto segue: "Poco prima che l'umanità venga distrutta per mano dei demoni, gli dei decidono di intervenire e imprigionare le creature. Ottocento anni dopo la sconfitta dei demoni, però, le divinità si sono ormai impigrite, e sono abituate a vivere una vita pacifica. Cosa succederà quando i demoni romperanno il sigillo e torneranno per riconquistare il pianeta?". Il manga è indirizzato ad un target adulto, e viene descritto come un action/fantasy a tinte ecchi.

