Idea di cattivo gusto? In un locale giapponese potete bere il "Liquido di Reg"

Il film di Made in Abyss ha registrato buoni incassi nei cinema giapponesi, sebbene non sia stato un blockbuster del calibro dei vari Weathering With You o ONE PIECE: Stampede. L'anime è molto famoso in oriente e l'EJ Anime Theater di Tokyo ha deciso di approfittarne, proponendo un evento speciale con tanto di menù completamente dedicato al film.

Il menù presenta tantissime variazioni di piatti tipici: le prime portate sono servite con degli ornamenti ispirati al film, mentre i dolci e le bevande sono stati completamente rivisitati. Come potete vedere in calce però, c'è stata una bevanda in particolare che ha fatto un po' discutere, chiamata "Liquido di Reg".

Il Liquido di Reg è esattamente quello che pensate, una bevanda ispirata alla famosa scena di tortura visibile negli ultimi secondi del trailer disponibile in cima all'articolo. Nel film Reg viene legato ad una sedia per torture e dei tubi vengono attaccati ai suoi genitali; la bevanda in questione, ordinabile nelle varianti alcolica (6 euro) e non alcolica (5 euro), viene descritta dal profilo social come un "liquido proveniente dalle gambe di Reg" e si ispira proprio a quella scena.

Made in Abyss fu già in passato criticato - seppur leggermente - per via di alcune scene un po' troppo spinte con protagonisti dei bambini. In Giappone comunque le polemiche non sono mai esistite, e questa idea è l'ennesima riprova di quanto più flessibili e tolleranti siano alcuni popoli dell'est.

E voi cosa ne pensate? Sfogliate il menù cliccando sul link repribile qui sotto e fateci sapere la vostra con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al recentissimo annuncio del sequel di Made in Abyss.