L'idea per le Olimpiadi di Tokyo: i cuscini delle waifu arriveranno negli stadi

La pandemia da Covid-19 che è esplosa nel corso del 2020 ha portato a notevoli disagi e a un completo cambio nel modo di vivere. Ciò ha costretto anche al rinvio di eventi di portata nazionale e internazionale come le Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste sono state spostate all'estate 2021, mancano quindi pochi mesi all'inizio della manifestazione.

Considerati gli ultimi sviluppi della pandemia, però, il Giappone è stato costretto ad annunciare che non sarà possibile per gli stranieri arrivare nell'arcipelago dell'estremo oriente. Ciò ha portato anche ad ufficializzare un pubblico esclusivamente casalingo per tutti gli eventi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ciò porterà indubbiamente a tanti spalti vuoti dato che non si potrà contare sul pubblico internazionale.

Tuttavia, la dirigenza dell'organizzazione ha optato per un modo che riprende un aspetto peculiare della società giapponese e sfruttarlo per riempire gli spalti. Stiamo parlando dei cuscini delle waifu, spesso utilizzate dagli otaku e che sono un elemento abbastanza ostracizzato. I cuscini faranno quindi parte del pubblico per regalare colore alla cornice delle manifestazioni sportive, considerando che certamente non saranno cuscini osé.

Sapevate che Akira aveva predetto il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo?