AI no Idenshi: adattamento televisivo per il manga fantascientifico

In AI no Adenshi vi è una sviluppata tecnologia umanoide che però porta anche a contesti spiacevoli. Ad esempio quando gli androidi si ammalano ricevono dei trattamenti molto differenti rispetto quelli per gli esseri umani.

AI no Adenshi nasce come manga shonen scritto e disegnato da Kyuri Yamada con pubblicazione conclusa nel 2017. In Italia è ancora intedito ma non si è esclude che il franchise di Yamada possa guadagnare maggiore popolarità con nuovi progetti.

Infatti MADHOUSE studio annuncia il proprio adattamento anime di AI no Adenshi con la direzione di Yuzo Sato, quest'ultimo conosciuto per progetti del calibro di Death Parade e Boruto: Naruto the Movie come sceneggiatore - di Pokémon Mewtwo colpisce ancora (1998) e Sakura Wars come animatore. Lo Studio, poi, è molto popolare per aver lavorato a serie anime quali Hajime no Hippo, Death Note, Hunter x Hunter (2011) e, tra le più recenti, One Punch Man. La cura di Studio MADHOUSE per i dettagli è comprovata con molti lavori nel corso degli anni e le aspettative sono dunque alte vista la grande esperienza dello staff per opere dal genere drammatico, psicologico e sci-fi, caratteristiche preponderanti di AI no Idenshi.

Quanto è dato sapere al momento è inoltre che Ryunosuke Kingetsu è alla sceneggiatura, Kei Tsuchiya all'direzione dell'animazione e Takashi Ohmama agli spartiti musicali. Takeo Ootsuka interpreta il personaggio di Hikaru Sudou e Yume Mitamoto quello di Lisa Higuchi.

