IDOLiSH7: nuova informazioni ci rivelano il periodo di uscita della stagione 2

IDOLiSH7, l'anime tratto dall'omonimo videogioco mobile creato da Bandai Namco, è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione. Il buon successo riscosso dai primi diciassette episodi trasmessi lo scorso anno ha convinto lo studio di animazione giapponese Troyca a proseguire con l'adattamento, pronto a tornare su Crunchyroll nel corso del 2020.

Per chi non conoscesse IDOLiSH7, la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Tsumugi Takanashi, figlia del presidente di un importante agenzia di IDOL, viene assegnata come manager di un gruppo emergente che sarà composto da soli ragazzi. La giovane dovrà scegliere tra 7 candidati, molto diversi tra loro ma con qualità che li rendono dei veri e propri animali da palcoscenico. Dopo un periodi di indecisione, Tsumugi decide di non rinunciare a nessuno di loro e forma quindi il gruppo IDOLiSH7".

La prima stagione dell'anime riscosse un notevole successo in Giappone, dove i primi due episodi vennero addirittura trasmessi in anteprima in ben 79 cinema. Il successo portò poi alla creazione di uno spin-off e alla riconferma per una seconda stagione.

A proposito della stagione 2, questa è attesa per la prima metà 2020 insieme al ritorno di larga parte dello staff. Makoto Bessho tornerà nei panni di regista mentre Ayumi Sekine si occuperà nuovamente della sceneggiatura; Arina Tanemura e Kazumi Fukagawa si occuperanno del design dei personaggi mentre Masami Inomata vestirà per la seconda volta i panni di responsabile del comparto animazioni per Studio Troyca.

