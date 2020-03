Idris Elba rivela: passo le giornate guardando Boruto: Naruto Next Generations

Il Coronavirus e l'epidemia da esso sorta obbligano la maggior parte delle persone a rimanere in casa. Se in Italia è stata dichiarato un blocco completo, altri paesi hanno minori limitazioni che hanno causato comunque casi di positività al virus anche tra attori famosi. Uno di questi è Idris Elba che sta passando le giornate guardando Boruto.

Tramite una livestream su Periscope con i suoi fan nei giorni scorsi, Idris Elba ha rassicurato sulle sue condizioni dopo che lui e sua moglie sono stati scoperti positivi al Coronavirus. I trattamenti continuano e naturalmente hanno dovuto trovare un modo per rimanere occupati mentre sono costretti a casa per la quarantena. La star di Hollywood ha detto ai fan che per ora sta guardando anime insieme alla moglie Sabrina.

"Sabrina sta guardando un sacco Naruto. Non so se sapete cos'è Naruto, ma lei è un'appassionata", una frase che però ha suscitato ilarità perché la moglie dopo non ha mancato di correggerlo. Infatti, subito dopo l'autore ha detto: "Aspettate, è Boruto. Scusate."

L'attore ha quindi poca dimestichezza con la serie del ninja biondo, confondendo la serie originale Naruto con il sequel ancora in corso Boruto: Naruto Next Generations. Intanto i colleghi di Idris Elba si stringono intorno a lui e gli augurano buona guarigione.