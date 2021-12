IDW potrebbe perdere le licenze di Transformers e G. I. Joe nel 2022

Secondo la testata americana Bleeding Cool, sembrerebbe che IDW Publishing, una delle principali case editrici di fumetti in territorio americano, avrebbe perso la licenza per la realizzazione dei fumetti dedicati ai Transformers e a G. I. Joe, e che il termine delle pubblicazioni dovrebbe avvenire entro l'estate del 2022.

IDW Publishing è una casa editrice nota per i suoi fumetti su licenza. Ne sono alcuni esempi le serie dedicate ai Ghostbusters, Ritorno al Futuro, Star Trek, My Little Pony e anche alcune serie a fumetti di Star Wars. Nonostante non si tratti di prodotti particolarmente popolari in Italia, negli Stati Uniti il mercato di questo genere di fumetti è considerevole.



Tra le testate di punta di IDW Publishing ci sono attualmente Transformers e G. I. Joe, ma sembra che la situazione stia per cambiare. Secondo uno scoop di Rich Johnston pubblicato su Bleeding Cool, IDW avrebbe perso la licenza di queste due proprietà intellettuali, che nel 2022 dovrebbero trovare una nuova casa editrice o potrebbero addirittura essere cancellate.



In passato, sia Transformers che G. I. Joe erano pubblicati da Marvel Comics, ma non è detto che la Casa delle Idee sia interessata a riprenderne la pubblicazione. È bene notare che IDW Publishing non ha ancora commentato la notizia, che per il momento è da prendere con le pinze. In attesa di saperne di più, riportiamo un'altra brutta notizia per i Transformers: il nuovo film Transformers Il Risveglio è stato rimandato al 2023.