If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord: annunciati sette nuovi personaggi

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord (Uchi no Ko no tame naraba, ore wa moshikashitara Maō mo Taoseru kamoshirenai.), adattamento anime della light novel di CHIROLU, ha annunciato sette nuovi membri del cast di doppiaggio per altrettanti personaggi.

Qui di seguito potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori che lavoreranno all'opera:

Yui Fukuo nel ruolo di Maya

Chiyako Shibahara nel ruolo di Old Woman Venn

Sakura Nakamura nel ruolo di Makuda

Toshihiko Seki nel ruolo di Randolph

Shiori Izawa nel ruolo di Vint

Yūki Inoue nel ruolo di Josef

Yūki Yonai nel ruolo di York

La serie, che ha visto il sopraggiungere di nuove informazioni nel corso di queste ultime settimane, ha iniziato ad andare in onda dal 4 luglio, con Crunchyroll che si sta occupando di pubblicare le varie puntate in simulcast con la release nipponica. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Dale è un esperto e calmo avventuriero che si è già fatto un nome nonostante la giovane età. Un giorno, mentre è al lavoro nel profondo di una foresta, trova una piccola bambina demone abbandonata; non riuscendo a lasciarla lì a morire, il giovane la porta a casa sua e ne diviene il padre adottivo. Demone o no, Latina (il nome che le ha dato) è una bambina adorabile e Dale le vuole un mondo di bene. Ma perché la piccola si trovava in quella foresta ? E perché addosso ha il segno di un criminale?"

Takeyuki Yanase (Himegoto, Onsen Yōsei Hakone-chan, In Another World With My Smartphone) è stato posto alla direzione dell'anime, affiancato da Maho Film, mentre Takao Yoshioka (WATAMOTE, High School DxD, Konohana Kitan) si è occupato della scrittura e della supervisione dello script. Hota., l'artista occupatosi dell'adattamento manga, è stato accreditato come cooperatore nel design dell'opera. Miyako Nishida, Toshihide Masudate e Kaho Deguchi sono stati tutti accreditati come character designer e chief animation director. Kanon Takao ha lavorato alla opening theme della serie, "I'm With You", durante la quale canterà impersonando i panni di Latina, mentre Nobuhiko Okamoto si è occupato dell'ending theme "This is Yūsha, but Zannen!?".