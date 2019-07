If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord: svelato il numero d'episodi

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord (Uchi no Ko no tame naraba, ore wa moshikashitara Maō mo Taoseru kamoshirenai.), adattamento anime del manga di CHIROLU, ha rilasciato alcune nuove informazioni sull'opera.

Andando più nello specifico, è stato annunciato che la serie sarà composta da 12 episodi divisi all'interno di tre cofanetti blu-ray che verranno resi disponibili in Giappone il 25 settembre, il 30 ottobre e il 27 novembre. L'opera verrà mostrata in anteprima questo giovedì su Tokyo MX e BS11 per poi essere pubblicata anche su Tochigi TV, AT-X e J: COM TV.

Takeyuki Yanase (Himegoto, Onsen Yōsei Hakone-chan, In Another World With My Smartphone) è stato posto alla direzione dell'anime, affiancato da Maho Film, mentre Takao Yoshioka (WATAMOTE, High School DxD, Konohana Kitan) si è occupato della scrittura e della supervisione dello script. Hota., l'artista occupatosi dell'adattamento manga, è stato accreditato come cooperatore nel design dell'opera. Miyako Nishida, Toshihide Masudate e Kaho Deguchi sono stati tutti accreditati come character designer e chief animation director. Kanon Takao ha lavorato alla opening theme della serie, "I'm With You", durante la quale canterà impersonando i panni di Latina, mentre Nobuhiko Okamoto si è occupato dell'ending theme "This is Yūsha, but Zannen!?".