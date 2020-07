Ijiranaide, Nagatoro-san: l'adattamento anime è ufficiale, tutti i dettagli

Pochi giorni fa vi avevamo parlato di un ipotetico annuncio riguardante l'adattamento anime di Ijiranaide, Nagatoro-san, il manga di Nanashi dedicato alla bulletta più famosa al mondo. A quanto pare però Shonen Magazine ha deciso di tagliare corto, ed invece che aspettare l'8 luglio ha preferito confermare immediatamente l'esistenza del progetto.

Nagatoro-san riceverà un adattamento anime, come potete leggere in calce all'articolo. Al momento non è stato rivelato un possibile periodo di uscita, anche se verosimilmente la serie debutterà nel primo terzo del 2021. Tra gli altri dettagli, è stato confermato che la produzione è in mano ai ragazzi di Telecom Animation Film, freschi dell'ottimo lavoro svolto con Tower of God.

Lo studio di animazione sarà guidato dal regista Hirokazu Hanai (Un calcio volante al mio Demonio!, Phantasy Star Online 2), mentre la composizione della serie sarà affidata a Taku Kishimoto (Haikyuu!, Erased, 91 Days). Misaki Suzuki e Gin cureranno rispettivamente character design e colonna sonora. Infine, è stato rivelato che la doppiatrice di Nagatoro sarà Sumire Uesaka, già voce di Angela in Carole & Tuesday e di Karin Nanase in In/Spectre.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Un timido studente al secondo anno delle scuole superiori incontra una ragazza di prima, Nagatoro, che dopo averlo visto in disparte in biblioteca inizia a bullizzarlo con le sue amiche, riducendolo in lacrime. Divertita, la ragazza continua ad assillare giornalmente il suo "senpai" con battute e insulti, seguendolo persino durante la strada che porta alla scuola. Con il passare delle settimane però, la ragazza inizia ad addolcirsi sempre di più e il ragazzo, al contrario, inizia a mostrare un carattere sempre più deciso. Col progredire delle vicende il comportamento di entrambi cambia, ed inizia sbocciare qualcos'altro".

Nel caso in cui vi piacesse il genere poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle ultimissime su Uzaki-chan wa asobitai, il nuovo anime in uscita il prossimo 10 luglio.