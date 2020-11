Ijiranaide, Nagatoro-san: Annunciata la cantante della sigla e una nuova immagine

Nei giorni scorsi è stata annunciata la data di uscita di Ijiranaide, Nagatoro-san, in attesa di vedere la prima puntata vi segnaliamo questa nuova immagine dell'anime, insieme al nome dell'artista che canterà la sigla di apertura.

Il sito ufficiale dell'opera, ispirata al manga omonimo di Nanashi, ha infatti fatto sapere ai suoi numerosi fan che Sumire Uesaka sarà la cantante che si occuperà dell'opening. L'artista è anche la voce della protagonista Nagatoro, oltre ad essere conosciuta per le sue parti in "Girls und Panzer" e "Carole & Tuesday". In calce alla notizia potete trovare anche una immagine inedita, che ci permette di conoscere i due protagonisti della serie che andrà in onda nel mese di marzo 2021. Per chi non conoscesse il manga omonimo, Ijiranaide ci racconta la storia di un tranquillo ragazzo al secondo anno delle superiori, la cui vita cambia completamente una volta conosciuta Nagatoro, giovane che tende a prenderlo in giro e a seguirlo dappertutto, mentre il rapporto tra i due diventa sempre più complicato.

Oltre a Sumire Uesaka troveremo anche Daiki Yamashita, che sarà la voce del ragazzo amico di Nagatoro, la regia invece sarà opera di Hirokazu Hanai, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Taku Kishimoto. Se cercate altri dettagli sulla serie vi lsaciamo con l'annuncio dell'anime di Ijiranaide, Nagatoro-san.