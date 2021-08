Ijiranaide, Nagatoro-san arriva in Italia con J-POP: ecco l'annuncio a sorpesa!

Il Ferragosto è stato sconvolto da un annuncio bomba di J-POP. L'editore, sulla propria pagina Facebook, ha rivelato che prossimamente porterà in Italia il manga di Don't Toy with Me, Miss Nagatoro, la spietata romcom che ha recentemente conquistato l'utenza di Crunchyroll.

L'annuncio è arrivato dopo un piccolo gioco di J-POP. L'editore italiano aveva stuzzicato i suoi fan invitandoli a indovinare il titolo del prossimo annuncio attraverso la descrizione in sole tre frasi della protagonista principale dell'opera.

"Per annunciare questo titolo non potevamo che essere dispettosi come la sua protagonista e sfidarvi a indovinarlo: la serie è Ijiranaide, Nagatoro-san!", ha in seguito rivelato J-POP. Al momento, non è stata ancora rivelata la finestra di debutto di questa grandissima novità, ma l'editore ha rivelato che arriverà "presto" nelle mani dei fan.

Don't Toy with Me, Miss Nagatore è un manga scritto e illustrato da Nanashi, e serializzato da Kodansha a partire dal 2017. Ancora in corso di serializzazione, ha ispirato una serie anime, arrivata nel corso dell'anno sul catalogo streaming di Crunchyroll. Ecco la sinossi dell'opera. "Nagatoro è una studentessa del liceo che ha un grande passione, torturare il suo senpai, che suo malgrado non ha occhi che per lei".

Cosa ne pensate di questo annuncio hot? Nel frattempo, vi lasciamo a un cosplay della vivace Nagatomo.