Ijiranaide, Nagatoro-san inizia il 10 aprile, nuovo trailer per la spietata romcom di TMS

Ijiranaide Nagatoro-san arriva ad aprile, e più precisamente il 10 del prossimo mese, secondo quanto rivelato dal secondo trailer ufficiale visibile in cima all'articolo. Il video mostra la protagonista Nagatoro (Sumire Uesaka) e il suo senpai (Daiki Yamashita), e rivela il design delle tre amiche della ragazza, Gamo-chan, Yosshii e Sakura.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Ijiranaide Nagatoro-san ("Don't Toy with Me, Miss Nagatoro" in occidente) è una commedia romantica incentrata sul rapporto tra la bulletta Nagatoro e il suo senpai, con elementi ecchi e slice of life. La serie anime è tratta dall'omonimo manga di Nanashi, serializzato a cadenza bisettimanale su Magazine Pocket di Kodansha e divenuto incredibilmente popolare in occidente con 10 Volumi e oltre 80 capitoli pubblicati.

Hirokazu Hanai (Un calcio volante al mio Demonio!) dirige l'anime presso Telecom Animation Film, sussidiaria di TMS Entertainment conosciuta per aver realizzato l'adattamento di Tower of God, mentre Taku Kishimoto (Erased, Fruits Basket, Haikyu!!) supervisiona lo script. Misaki Suzuki e Gin curano rispettivamente character design e colonna sonora, mentre la sigla di apertura dell'anime è cantata dalla stessa Sumire Uesaka, doppiatrice della protagonista nonché idol J-pop molto apprezzata in Giappone.

La prima stagione dell'anime dovrebbe adattare circa 50 capitoli del manga, e sarà composta da 12 o 13 episodi. L'anime arriverà su Amazon Prime Video in Giappone, mentre in occidente per il momento non è stato confermato il simulcast.