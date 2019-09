Ikebukuro West Gate Park: il grande classico di Ira ishida riceverà un adattamento anime

Buone notizie per tutti i fan degli anime, perché oltre ai recenti annunci degli adattamenti di Gyaru and Dinosaur e The Island of Giant Insects, è stato appena rivelato che il famoso romanzo di Ira Ishida "Ikebukuro West Gate Park" debutterà con una serie tv animata nel corso del 2020.

Ikebukuro West Gate Park è una light novel del 1997, serializzata inizialmente da Bungeishunjuu nel suo magazine "All Yomimono". La serializzazione della prima stagione del romanzo si concluse con la pubblicazione del decimo Volume nel 2010 e riprese successivamente la sua corsa cinque anni fa, nel 2014. Attualmente, il romanzo ha venduto quasi quattro milioni e mezzo di copie.

La trama segue le avventure del ventunenne Makoto Majima, un giovane criminale in stretto rapporto con King, il leader di una banda di delinquenti soprannominata G-Boys. Nonostante il ragazzo non voglia entrare definitivamente nella banda, il suo rapporto con il leader e la sua nomea gli consentono di ricevere il rispetto di tutti i malfattori della zona. Quando la sua fidanzata Rika verrà brutalmente stuprata e uccisa però, Makoto deciderà di mettersi in gioco in prima persona per trovare il colpevole.

L'adattamento anime di Ikebukuro West Gate Park è stato ufficialmente annunciato nella giornata odierna e sarà curato dai ragazzi di Doga Kobo, già conosciuti per aver lavorato su New Game! e Touken Ranbu: Hanamaru.

