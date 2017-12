Il 100° capitolo de L'Attacco dei Giganti mostra il vero volto di Reiner Brown!

L'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti è infine uscito, e i fan sono entusiasti di questa pietra miliare della serie. Il 100° capitolo del manga creato daè pieno di azione e ha fatto molto più del previsto. Tuttavia, i fan disono stati costretti a guardare il soldato toccare il fondo.

Attenzione possibile Spoiler

Il nuovo capitolo segue Eren mentre continua la sua chiacchierata con Reiner a Marley. Il duo è seduto sotto un gigantesco palcoscenico in cui Willy Tybur sta rivelando la storia segreta del suo paese, ma le cose cambiano quando Eren inizia a parlare con il suo ex alleato.

Eren chiede a Reiner se ricorda il danno che ha inflitto a Paradis sotto forma di Gigante Corazzato; lo chiede ad alta voce, perché ha dovuto osservare impotente sua madre essere mangiata da un gigante davanti ai suoi occhi. Ma Eren afferma di poter capire Reiner ora, dopo essersi infiltrato a Marley come fece il suo ex commilitone prima di lui a Paradis. Tuttavia, Reiner non è disposto a scrollarsi di dosso la propria colpa così facilmente:

"Hai torto! Ho detto che ti sbagli, Eren. Quel giorno, dato che Marcel era stato mangiato, Annie e Bertholt volevano interrompere la missione e tornare indietro. Li ho persuasi con forza e ho proseguito la missione. Era anche per il mio bene. Volevo diventare un eroe! Essere considerato come una sorta di fratello maggiore. Volevo essere rispettato da qualcuno."

Continuando, Reiner chiede l'unica cosa che ha troppa paura di darsi da solo:"Mi sbagliavo. È stata colpa mia se tua madre è stata mangiata da un gigante. Mi trovo solo spregevole. Per favore uccidimi. Voglio solo sparire."

In passato, i fan de L'Attacco dei Giganti avevano già assistito mentre i pensieri suicidi di Reiner arrivavano al culmine. Un capitolo precedente mostrava infatti che l'erede del potere del Gigante Corazzato aveva in bocca un fucile carico mentre pensava di uccidersi. Reiner quella volta si era fermato solo quando sentì Falco fuori, ma sembra che il ragazzo non abbia mai smesso di pensare al suicido.

Nonostante provi, Reiner non riesce a suicidarsi, ma Eren potrebbe ucciderlo davvero e vendicarsi di tutto ciò che ha fatto a Paradis. Ma, come sanno i fan de L'Attacco dei Giganti, Eren non è così persuaso all'idea. Il gigante di paradis, Piuttosto che uccidere Reiner, decide infatti di restituire a Marley solo un triste ricordo.