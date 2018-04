Il 104° capitolo de L'attacco dei Giganti ha rivelato il punto debole di un certo nemico

Il sensei Hajime Isayama non si è mai fatto troppi problemi a proporre contenuti anche piuttosto cruenti, e difatti i più recenti capitoli del manga de L’attacco dei Giganti si sono dimostrati persino più violenti e sanguinosi del solito.

Nel corso del capitolo 104, Eren Jaeger e l’Armata Ricognitiva di Paradis hanno continuato il loro assolto ai danni di Marley, che negli ultimi capitoli ha invero schierato i propri Titan Shifter. Mentre Armin, nei panni del Gigante Colossale, è ancora lontano dal campo di battaglia vero e proprio, Eren ha fronteggiato il Gigante Mandibola, lasciando i soldati di Paradis a combattere con Pieck ed il suo Gigante Trasportatore.



I soldati dell’Armata Ricognitiva hanno infatti ferito la ragazza con degli esplosivi, costringendo Falco ad intervenire personalmente per evitare che fosse uccisa. Il ragazzino è addirittura riuscito a estrarre Pieck dal corpo privo di sensi del Gigante Trasportatore un istante prima che questa venisse eliminata, per poi portarla in salvo con l’aiuto di Gabi. È in quel preciso istante che il duo ha rivelato ai lettori la più grande debolezza che caratterizza la forma titanica di Pieck.



“È gravemente ferita. Il suo corpo non si rigenera abbastanza velocemente… Eppure ha il potere di un Gigante… Come può succedere?” è la domanda che un Falco terrorizzato ha posto a sé stesso e a Gabi, che subito dopo ha ricordato a tutti di come il Gigante Trasportatore non sia stato progettato per il combattimento diretto. Il Titano potrà anche avere una resistenza straordinaria, ma Pieck ha molta meno difesa di qualsiasi altro Titan Shifter.



Avendo riportato una ferita molto grave e profonda, è dunque assai improbabile che l’eroina riesca a tornare tanto presto sul cambio di battaglia. Quand’anche riuscisse a sopravvivere, probabilmente si ricongiungerà alle forte militari di Marley solo dopo che sarà completamente guarita. Ora che Eren ha ucciso il Gigante Martello e ne ha assorbito i doni, le forze di Paradis e Marley non sono più tanto bilanciate, pertanto l’eventuale contributo di Pieck potrebbe non essere mai stato così importante come adesso.