Il 13° episodio di Sword Art Online: Alicization includerà un altro flashback?

Poiché l’anime di Sword Art Online: Alicization si è preso una piccola pausa proprio a un passo dalla conclusione del suo primo arco narrativo, i fan della serie sono piuttosto ansiosi di poter visionare la puntata che verrà trasmessa sabato 5 gennaio 2019.

Diffuso via Twitter nelle ultime ore, il trailer del suddetto episodio di Sword Art Online: Alicization, che a quanto pare sarà intitolato “L'amministratrice e il mediatore”, suggerisce che la puntata potrebbe essere caratterizzata da un altro flashback. Come i fan ricorderanno, il dodicesimo episodio della serie aveva già utilizzato un flashback per esplorare il passato di Quinella - il sommo prelato della Chiesa Assiomatica, nonché la persona che potrebbe aver sovrascritto i ricordi della povera Alice.



Visionabile in calce all’articolo, il trailer del tredicesimo episodio rivela infatti che la discussione fra Kirito e Cardinal non è ancora terminata, e che questa potrebbe addirittura raccontargli dei suoi tumultuosi trascorsi con la stessa Quinella. Il filmato suggerisce infatti che la malvagia “amministratrice” di Underworld potrebbe aver utilizzato i suoi nuovi poteri per manomettere persino i privilegi di Cardinal e limitarne l’autorità.

In attesa di scoprire cosa sia accaduto esattamente fra Cardinal e Quinella, vi ricordiamo che l'anime di Sword Art Online: Alicization è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli nell'italico idioma.