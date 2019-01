Il 13° episodio di Sword Art Online: Alicization presenta un riferimento ad Aincrad

Con le sue trame complesse e imprevedibili, la terza serie animata di Sword Art Online ha rapidamente conquistato le simpatie dei fan storici e di parecchi detrattori del brand, i quali hanno finalmente avuto l’occasione propizia per rivalutare il longevo franchise.

Trasmesso soltanto lo scorso weekend sul circuito televisivo nipponico, il 13° episodio di Sword Art Online: Alicization, intitolato “L'amministratrice e il mediatore”, ha portato Kirito e l’amico Eugeo a scoprire numerosi segreti sul mondo virtuale di Underworld e sulla sua autoproclamata “amministratrice”.



Come saprete se avete visionato l’episodio precedente, i due spadaccini protagonisti di Sword Art Online: Alicization hanno recentemente affrontato dei Cavalieri Integratori della Chiesa Assiomatica, e dopo un duro sconto sono stati costretti a fuggire. Durante la ritirata, tuttavia, i due ragazzi sono stati salvati dalla misteriosa Cardinal, una curiosa NPC decisa a rovesciare il potere dell’altro prelato della Chiesa Assiomatica.



Come spiegato dalla stessa Cardinal, per salvare Alice e farle tornare i ricordi di un tempo, i due spadaccini dovranno raggiungere l’ultimo piano della Central Cathedral, dove l’amministratrice Quinella tiene nascosti i “ricordi” più preziosi dei propri sottoposti, cui ha opportunamente sovrascritto la memoria. Curiosamente, tuttavia, la gigantesca Central Cathedral è composta addirittura da 100 piani, esattamente come Aincrad, il mondo in cui era ambientato il mortale Sword Art Online.



Come i fan ricorderanno, l’eroe Kirito ha già dovuto attraversare un castello composto da 100 piani, ma la volta scorsa la sua avventura si era conclusa dopo aver raggiunto appena il 75°. Stavolta, invece, è praticamente certo che Kirito e l’amico Eugeo dovranno raggiungere l’ultimissimo piano, se vorranno incontrare e sconfiggere la perfida Quinella.



In attesa di scoprire come si evolverà la trama principale di Sword Art Online: Alicization, vi proponiamo di seguito la scheda biografica di Quinella, diffusa qualche giorno fa dal sito ufficiale nipponico dell’anime già disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVID.