Il 18° capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest ci ha proposto un disastro dopo l'altro!

Pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, il 18° capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest ha messo Natsu Dragneel e i suoi compagni in una situazione davvero scomoda, costringendoli a prendere una decisione sofferta. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come scoperto al termine dello scorso capitolo di Fairy Tail: 100 Years Quest, il Drago Divino dell’Acqua ha definitivamente perso il controllo dei propri poteri e ha scatenato la propria furia distruttiva sulla città di Elmina. A ragion veduta, la sua assistente Caramille si è vista costretta a richiedere l’intervento di Natsu e compagni, esortandoli a portare a termine la missione per cui si sono inizialmente recati nel continente settentrionale: uccidere il drago.



Seppur a malincuore e dopo essersi consultato coi suoi compagni, Natsu ha deciso di accontentare la fanciulla, e si è subito scagliato contro la possente creatura. Allo stesso modo, la piccola Wendy Marvell ha utilizzato un incantesimo per consentire anche alle tecniche magiche di Gray, Erza e Lucy di ferire il Drago Divino dell’Acqua: come risultato, lo stemma di Fairy Tail che i tre ragazzi portano con orgoglio sui propri corpi è stato leggermente modificato, assumendo la forma di una testa di drago.



Insieme, i maghi di Fairy Tail hanno colpito il Drago Divino con alcune delle loro tecniche migliori, ma la creatura si è prima rituffata in mare, per poi trasportare in cielo tutta l’acqua della zona circostante. Sotto gli occhi increduli di Lucy e compagni, infatti, il mare di Elmina ha preso il posto del cielo, lasciando al suo posto una terra arida. Che cosa vorrà fare il potente drago?



Nella città di Magnolia, intanto, la misteriosa Maga Bianca ha messo fuori combattimento Jellal Fernandez, Laxus Dreyar e gli altri maghi di Fairy Tail, asserendo di averli finalmente cancellati. È mai possibile, secondo voi, che la gilda di maghi più potente di sempre sia stata realmente decimata?