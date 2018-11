Il 19° capitolo di EDENS ZERO ha introdotto una nuova co-protagonista?

È finalmente disponibile in rete il diciannovesimo capitolo di EDENS ZERO, il divertente nuovo manga di Hiro Mashima, già autore di RAVE - The Groove Adventure e Fairy Tail. Scopriamo subito dopo il salto cosa ne sia stato delle B-Tuber rapite nello sconvolgente capitolo pubblicato la scorsa settimana!

Come forse ricorderete, il protagonista Shiki Granbell e la famosa B-Tuber Lavilla si sono recentemente imbattuti in un losco figuro che voleva rapire la ragazza. A quanto pare, il rapitore fa parte di un gruppo di malviventi incaricati di portare via con la forza tutte le B-Tuber del pianeta Blue Garden, inclusa la povera Rebecca.



Risvegliatasi all’interno di una gigantesca prigione, la fanciulla ha infatti scoperto di star viaggiando verso il pianeta Guilst, dove lei e le numerose B-Tuber rapite verranno consegnate all’individuo cui sono state vendute: il misterioso Illeega. Come scoperto dalla fanciulla, Illeega ha infatti incaricato la banda Log Out di consegnargli tutte le B-Tuber più graziose, indipendentemente dal loro numero di follower.



Convinta che Shiki e compagni correranno in suo soccorso, la ragazza ha cercato di incoraggiare tutte altre fanciulle rapite, prendendo addirittura le difese di una giovane piagnucolona. È proprio durante la drammatica conversazione fra le B-Tuber che sono emersi i primi angoscianti dettagli sul pianeta Guilst: un luogo tremendo da cui, pare, sia impossibile fuggire vivi.

A bordo della nave spaziale EDENS ZERO, intanto, procedono le riparazioni del piccolo Happy, quando Shiki, E.M. Pino e l'androide Witch scoprono a bordo non solo il giovane professor Stein, che a quanto pare ha deciso di riunirsi alla banda, ma anche una bellissima fanciulla dai lunghi capelli. Asserendo di chiamarsi Homura, questa appare molto interessata alle leggende che circolano sul conto del Re dei Demoni, ossia il legittimo proprietario della EDENS ZERO.



È per questo motivo che la ragazza ha stipulato un patto con Stein: qualora lo scienziato le avesse permesso di salire a bordo della EDENS ZERO, Homura avrebbe non solo dato il proprio contributo nell’imminente missione di salvataggio, ma addirittura avrebbe esaudito una sua richiesta ancora ignota.



Chi sarà realmente questa misteriosa fanciulla dotata del sempre meno raro potere dell’Ether Gear? E soprattutto, per quale motivo sembra così interessata al Re dei Demoni e alla EDENS ZERO?