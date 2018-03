Il 20° film di Dragon Ball uscirà il 14 dicembre 2018: ecco il primo poster!

Alla fine pare che la Toei Animation abbia annunciato la data di uscita specifica del nuovo film di, il 20° del franchise di Akira Toriyama: il lancio dell'attesa pellicola, attesa per adesso solo sugli schermi giapponesi, è fissato al 14 dicembre. Per l'occasione, possiamo ammirare anche il primo poster del film!

La key visual del 20° film di Dragon Ball, almeno in questa prima uscita, non è però quello che tutti ci aspettavamo. Il poster ritrae, infatti, il nostro Son Goku con un'uniforme che sembra mescolare quelle indossate finora: il simbolo del Gi è quello di Super, ma la cintura che porta alla vita, il bastone e il character design sembrano ricordare appieno lo stile del primo Dragon Ball Z.

Sappiamo, però, che il protagonista del film sarà Yamoshi, il primo guerriero in assoluto che riuscì a trasformarsi nel leggendario Super Saiyan, diversi anni addietro la storia che Akira Toriyama ha iniziato a raccontarci con un giovanissimo Goku.

Probabile che, per vedere Yamoshi e per conoscere gli altri personaggi che popoleranno il nuovo film di Dragon Ball in arrivo il 14 dicembre 2018, dovremo aspettare ancora un po' di tempo. Intanto, vi piace questo primo poster rilasciato dalla Toei Animation?

Dragon Ball Super, peraltro, terminerà entro la fine del mese di marzo: il 20° film del franchise sarà un ritorno importante, il prossimo inverno, diversi mesi dopo la conclusione dell'anime midquel di Dragon Ball Z.