Il 20° episodio di Steins;Gate 0, l'anime di VVVVID, è stato posticipato di una settimana

Il sito ufficiale nipponico dell’anime Steins;Gate 0 ha recentemente annunciato che la messa in onda del 20° episodio della serie verrà posticipata di una settimana. Attesa originariamente per giovedì 29 agosto, la puntata andrà ora in onda il 5 settembre. Tutti i dettagli dopo il salto!

Non sono ancora chiare le ragioni di questo improvviso posticipo, ma stando alle informazioni in nostro possesso, la prossima settimana le reti nipponiche AbemaTV, Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV e TV Q Kyuushuu daranno in replica la puntata che i fan potranno visionare già questo giovedì. Di conseguenza, la prossima settimana non ci sarà alcun nuovo episodio.



L’anime di Steins;Gate 0 ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso aprile, mentre la seconda parte dell’anime è iniziata ufficialmente il 18 luglio, con la messa in onda dell’episodio 14. Secondo quanto rivelato in precedenza, la serie si comporrà di 23 episodi, più una puntata che verrà inclusa esclusivamente nelle edizioni Home Video dell’anime.



In Italia Steins;Gate 0 è disponibile sulla piattaforma di streaming gratuito e legale di VVVVID, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con comodi e accurati sottotitoli nell’italiano idioma. Purtroppo al momento non è ancora chiaro se la casa editrice Dynit, che in passato ci ha proposto la serie ed il film d’animazione di Steins;Gate, doppierà in italiano anche il nuovo anime.