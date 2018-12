Il 25° numero di Supergirl riporterà 'a casa' la Ragazza d'Acciaio!

In attesa di poter sfogliare il 25° numero di Supergirl, nelle ultime ore sono emerse in rete alcune tavole del suddetto numero, il quale ci porterà tra le stelle per investigare sulla distruzione del pianeta Krypton. La Ragazza d’Acciaio, infatti, intende verificare le affermazioni del criminale Rogol Zaar...

Come saprete se avete letto la miniserie intitolata “The Man of Steel” firmata dalla superstar Brian Michael Bendis, il misterioso criminale alieno Rogol Zaar ha dichiarato di aver giocato un ruolo importante nella distruzione del pianeta nativo di Kal-El e Kara Zor-El, di conseguenza la kryptoniana più famosa dei fumetti DC Comics ha deciso di accertarsene una volta per tutte.

Il viaggio è stato molto duro per Kara, che lungo il tragitto ha dovuto affrontare delle difficili verità sul suo passato e sul suo mondo. “L’atteggiamento che ha assunto durante Man of Steel è comprensibile. Ha scoperto che non solo la tragedia che ha colpito il suo pianeta non era organica, ma programmata. Ma come ha detto a Clark in Supergirl #21, 'Per te la distruzione di Krypton è teorica. Per me [ha comportato] la morte di tutti quelli che conoscevo'.” ha spiegato il fumettista Marc Andreyko.

“Ha la necessità di scoprire se tutti quelli che conosceva sono stati assassinati. […] Sta facendo tanta pressione su sé stessa per non ‘mancare di rispetto’ al ricordo di Krypton. In questo momento non è più in grado di godersi la propria vita. Quando otterrà le sue risposte, anche se non saranno quelle che vorrebbe, potrà andare avanti.”

Nel corso di Supergirl #25, Kara e Krypto sono tornati sulla “scena del crimine”, ossia le rovine del pianeta Krypton. In compagnia dell’autostoppista coluano Z'ndr Kol, Supergirl è giunta in quel luogo non solo per trovare indizi sui responsabili della distruzione di Krypton, ma anche per rendere omaggio alla sua famiglia e ai suoi amici morti, una cosa che non ha mai fatto da quando ha lasciato il pianeta.

Un misterioso custode che ha ricevuto il compito di proteggere a tutti i costi i resti di Krypton non le permetterà di passare! Come se non bastasse, Supergirl e Krypto hanno riportato un avvelenamento da kryptonite e dovranno combattere contro i loro demoni interiori!