Il 26° volumetto di D.Gray-man include una speciale illustrazione di Allen Walker

Come segnalato recentemente, in Giappone è stato appena pubblicato il 26° tankobon di D.Gray-man, l’acclamata opera a fumetti della mangaka Katsura Hoshino, che in seguito a sfortunati problemi di salute era stata costretta a rallentare e addirittura a interrompere la serializzazione del manga.

Attraverso un post pubblicato via Twitter dall’utente @dexterlife1985, apprendiamo che il volumetto include una speciale illustrazione dedicata all’assoluto protagonista di D.Gray-Man: Allen Walker. L’esorcista, che in seguito a una serie di sfortunati episodi ha dovuto voltare al cosiddetto Ordine Oscuro, è infatti immortalato dopo l’attivazione del Crowned Clown, ossia lo stato ultimo della sua micidiale Innocence. Non trovate anche voi che l’immagine consultabile in calce all’articolo sia molto bella e che soprattutto abbia colto perfettamente la natura pacifica e solare di Allen?

Scritto da e disegnato da Katsura Hoshino, D.Gray-man è stato serializzato dal 2004 al 2009 del settimanale nipponico Shonen Jump edito da Shueisha. In seguito alla prima interruzione, il fumetto venne spostato nel 2009 sulle pagine di Jump Square, dove venne serializzato fino al mese di dicembre 2012. Dopo una lunga pausa durata due anni e mezzo, l’opera è poi tornata nel giugno 2015 su SQ.Crown. In Italia, invece, il fumetto è edito da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi 25 numero della serie.