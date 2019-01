Il 26° volumetto di D.Gray-man verrà pubblicato in Giappone a febbraio

A distanza di oltre due anni dall’uscita del precedente volumetto, lunedì 4 febbraio 2019 verrà pubblicato in Giappone il 26° tankobon di D.Gray-man, l’appassionante e travagliato manga scritto e disegnato da Katsura Hoshino.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina del 26° volumetto immortala una versione giovanile del protagonista Allen Walker in compagnia del fedele golem Timcanpy e di Cross Marian, Esorcista e Generale del cosiddetto Ordine Oscuro. Sfortunatamente non sappiamo ancora quali capitoli verranno raccolti nel volume, ma la presenza dello stesso Cross Marian in copertina suggerisce che l’albo potrebbe svelare alcuni dei tanti misteri che ancora ruotano attorno alla sua controversa figura.

Come i fan ricorderanno, l'affascinante personaggio è infatti deceduto in circostanze misteriose, innescando una serie di eventi che hanno portato lo stesso Allen Walker ad abbandonare l’Ordine Oscuro. Da allora, il giovane esorcista ha continuato da solo la propria missione, cercando risposte sulla propria identità e sul segreto del “Quattordicesimo”, di cui appunto sembrerebbe la reincarnazione.

Serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal lontano 31 maggio 2004, il manga si è arrestato per ben due volte, a causa di una malattia dell’autrice Katsura Hoshino. In Italia il fumetto è edito da Planet Manga (Panini Comics) dal 2006, che finora ce ne ha proposto i primi 25 volumetti.