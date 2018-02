Il 33° capitolo del manga di Dragon Ball Super segnerà l'inizio del Torneo del Potere!

Mentre l’anime disi avvicina alla conclusione del Torneo del Potere, il manga illustrato dal senseiè invece prossimo a dare inizio alla competizione indetta dal sommo. Tutti i guerrieri dei vari universi sono stati finalmente selezionati ed il torneo può cominciare!

Se lo scorso capitolo di Dragon Ball Super si è difatti chiuso con la partenza di Goku, Vegeta e gli altri eroi del Settimo Universo, cui Bulma ha dedicato un accorato saluto, il 33° capitolo del fumetto vedrà i nostri eroi faccia a faccia con i combattenti migliori degli altri sette universi in gara.



Nelle ultime ore sono infatti emerse in rete le prime tavole del suddetto capitolo, le quali ci mostrano l’intera formazione del Settimo Universo mettere piede per la prima volta nel cosiddetto “Mondo del Nulla”, il luogo isolato al di fuori dal Multiverso che il Grande Sacerdote ha scelto personalmente come ambientazione del Torneo del Potere.



Visionabile in calce all’articolo, un’illustrazione ci mostra invero un team di guerrieri molto carichi e determinati a garantire un futuro al proprio universo. Ma mentre Vegeta, Piccolo e Crilin hanno assunto un sguardo molto serio, a nostro avviso adatto alla situazione, Goku sembra invece divertito, dimostrando quanto il Saiyan sia più interessato alla possibilità di affrontare dei combattenti formidabili che alla sopravvivenza stessa del Settimo Universo.



Una seconda tavola, poi, raffigura un Jiren di spalle, probabilmente intento ad espandere la sua aura sotto lo sguardo soddisfatto di Lord Belmond, il Dio della Distruzione del Settimo Universo. Non trovate anche voi che, in questa singola tavola, il mastodontico Jiren appaia persino più nerboruto del solito?