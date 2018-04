Il 34° capitolo del manga di Dragon Ball Super ha scardinato una nota alleanza

Prosegue la serializzazione del manga di Dragon Ball Super, a cura di Toyotaro e con la supervisione di Akira Toriyama, sulle pagine del magazine nipponico di V-Jump. A quanto pare la versione cartacea, soprattutto per la Saga della Sopravvivenza degli Universi, è intenzionata a distanziarsi parecchio dalla versione anime.

Abbiamo già potuto notare, infatti, come alcune delle prime eliminazioni dell'Universo 7 dal Torneo del Potere siano state affrontate in maniera diversa dal buon Toyotaro, ma ulteriori spoiler sul 34° capitolo del manga di Dragon Ball Super ci hanno confermato ulteriori differenze, valide soprattutto per un sodalizio che nell'anime ci ha tenuto col fiato sospeso in parecchi episodi.

Ci riferiamo al duo composto da Freezer e Frost, due alieni appartenenti allo stesso clan alieno ma provenienti da due Universi speculari, rispettivamente il Settimo e il Sesto. Nell'adattamento anime di Dragon Ball Super abbiamo visto più volte come i due perfidi villain abbiamo provato più volte a dar vita a una scomoda e infima alleanza, volta a eliminare quanti più concorrenti possibili e persino a tradire alcuni membri dello stesso Universo.

Nel manga le cose vanno molto diversamente: dopo aver inizialmente fatto fronte comune con il suo "gemello" dell'universo 6, Freezer compie un gesto inaspettato, scaraventando Frost fuori dall'arena e determinando anzitempo la sua eliminazione dal Torneo del Potere. Un gesto che colpisce profondamente Gohan, a cui il tiranno ricorda tuttavia che il suo obiettivo è unicamente quello di vincere la competizione per prendersi la sua meritata vendetta sui Saiyan.

Ennesima dimostrazione di quanto l'anime di Dragon Ball Super abbia voluto allungare i tempi, mettendo Frost sotto i riflettori più del dovuto rispetto a quanto non abbia fatto Toyotaro nella versione manga. Le motivazioni e i gesti di Freezer, nell'adattamento cartaceo, sembrano alquanto diversi: che anche il team up finale contro Jiren, visto negli ultimi episodi della serie televisiva, riservi ulteriori sorprese?