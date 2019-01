Il 38° volume di Asterix verrà pubblicato in occasione del sessantesimo anniversario

Attraverso un comunicato stampa, l’editore Panini Comics ha recentemente annunciato che il 38° albo di Asterix verrà rilasciato durante il mese di ottobre 2019, in occasione del sessantesimo anniversario della serie. Tutti i dettagli dopo il salto!

Anno 1959 d.C.

Lo sceneggiatore René Goscinny e il disegnatore Albert Uderzo sono sotto pressione. Devono creare una serie a fumetti originale ispirata alla cultura francese per il primo numero della rivista Pilote in uscita di lì a poche settimane.

Chiusi nell’appartamento di Albert Uderzo, i due autori si scervellano per trovare un’idea in uno scambio di battute che è ormai diventato leggendario: “Ricordami i periodi più salienti della storia di Francia”, inizia René. “Per cominciare, c’è l’era preistorica”, risponde esitante Albert. “No, già usata”, ribatte l’amico. “Che ne dici allora della Gallia e dei Galli?”

René coglie la palla al balzo e i lampi di genio si susseguono senza sosta. “In due ore era tutto fatto, deciso...” racconterà in seguito. È così che le avventure di Asterix debuttano il 29 ottobre 1959 nel primo numero della rivista Pilote. Presto, tutta la Gallia è occupata dai Romani, dalla pozione magica, dai giochi di parole e da sibilline citazioni in latino. Tutta? Sì, tutta.

LA PAROLA ALL’EDITORE

Dalla sua prima apparizione nel 1959, Asterix ha continuato a mettere d’accordo i lettori di tutto il mondo e di tutte le generazioni. Un autentico prodigio dovuto ai suoi geniali creatori: il brillante René Goscinny e il Maestro Albert Uderzo. Da dieci anni abbiamo il privilegio di contribuire a un’avventura editoriale unica nel suo genere ed è perciò con immenso piacere che cogliamo l’occasione offerta dal sessantesimo compleanno di Asterix per rendere omaggio a questo universo.

Per quest’anno di celebrazioni, numerosi partner hanno desiderato accompagnarci, tutti mossi dal mede- simo entusiasmo. Un entusiasmo nato dai ricordi delle letture passate e alimentato dalla voglia di festeg- giare. Di tornare al villaggio. E di partecipare alla scrittura di nuove avventure.

LA PAROLA A DIDIER CONRAD

“Ho deciso di fare fumetti da bambino... ed è tutto merito di Asterix. Avrò avuto sette o otto anni e avevo da poco letto il mio primo albo delle avventure di Asterix e Obelix. Se pensiamo al posto che il fumetto occupa oggi nella cultura popolare e che in quello spazio immenso Asterix resta sempre il numero 1 (e di gran lunga!), non possiamo che inchinarci! E poi, ora che ci sono dentro, ses- sant’anni non sembrano nemmeno così tanti! [...] Come potete indovinare dalla tavola qui a fianco, quest’anno vedrà la luce una nuova avventura, la numero 38. Jean-Yves e io abbiamo voluto prendere le mosse dal famoso “i nostri ante- nati Galli...”. Salvo che, naturalmente, nessuno sembra conoscere chi siano tali antenati! Vi basti sapere solo che qualcuno di davvero importante è arrivato al villaggio. Chi? Lo scoprirete leggendo il prossimo albo!”

LA PAROLA A JEAN-YVES FERRI

“È vero, Asterix è nato nel 1959 come me. Per un po’ mia madre aveva pensato di chiamarmi Asterix, ma cambiò idea quando si accorse che il nome era già stato preso. Due anni prima era stato lanciato un altro celebre Gallo: Spoutnix.

Parlo di un tempo preistorix, quando gli albi a fumetti ornavano con la loro bel- lezza le vetrine delle librerie e facevano brillare gli occhi dei ragazzini. Tra quei libri colorati, spiccava naturalmente il nuovo albo di Asterix, che bisognava leggere. E condividere con gli amici. Ma sto diventando nostalgix...

A proposito di bambini, sulla pagina che abbiamo preparato io e il mio collega Conrad (pure lui, per poco, non è stato chiamato Asterix), vediamo il druido Panoramix intento a insegnare un po’ di storia ai marmocchi del villaggio. Chissà... è forse un indizio sul contenuto del prossimo albo? Chissà. Che suspense! Se non conoscessi già la storia, correrei ad aspettare davanti alla libreriax.”

LA GRANDE AVVENTURA DI ASTERIX



1951 - PRIMO INCONTRO DEI PADRI DI ASTERIX

René Goscinny e Albert Uderzo si incontrano. L’uscita del loro primo fumetto, Jehan Pistolet, nel 1952, segna l’inizio di un’amicizia incrollabile e di una lunga collaborazione. Due talenti complementari: un genio della sceneggiatura e un virtuoso del disegno.



1959 - CREAZIONE DELL’IRRIDUCIBILE GALLO ASTERIX

Il personaggio di Asterix nasce un pomeriggio d’agosto, “in un quarto d’ora”, stando ai suoi creatori. La prima tavola delle “Avventure di Asterix il Gallico” è pubblicata sul numero 1 della rivista Pilote il 29 ottobre 1959.



1961 - USCITA DEL PRIMO ALBO

Il primo albo delle avventure di Asterix, Asterix il Gallico, esce per le Éditions Dargaud. Goscinny e Uderzo pongono le basi del loro universo: un villaggio di irriducibili Galli che resistono ancora e sempre all’invasore romano. Come? Grazie alla formula segreta della pozione magica, conosciuta soltanto dal druido Panoramix. Giochi di parole, sberle, anacronismi: il mito Asterix è nato!



1967 - USCITA DEL PRIMO FILM D’ANIMAZIONE

Asterix e i suoi amici sbarcano al cinema con l’adattamento dell’albo Asterix il Gallico. In un primo momento si era pensato a una distribuzione sul canale televisivo. Benché realizzato senza l’avallo degli autori di Asterix, il film esce finalmente il 13 dicembre in sessanta sale francesi. René Goscinny e Albert Uderzo accettano di proseguire l’avven- tura cinematografica a condizione di prendere in mano le redini del secondo episodio: Asterix e Cleopatra (1968).



1980 - ALBERT UDERZO PROSEGUE L’IMPRESA

In seguito alla tragica scomparsa di René Goscinny nel 1977, Albert Uderzo pubblica Asterix e il Grande Fossato, il primo albo che concepisce da solo. Fedele all’umorismo e al genio del collega e amico, la prima prova in solitaria di Uderzo fa centro. Il 25° albo accumula riferimenti e citazioni, dalla storia di Giulietta e Romeo alle allusioni al muro di Berlino, iscrivendosi a pieno titolo nel solco delle precedenti avventure galliche.



1983 - PRIMO VIDEOGIOCO DI ASTERIX

Il fumetto Asterix è adattato in videogioco per la console Atari 2600. Lo scopo del gioco è semplice: controllare il personaggio di Asterix e raccogliere il maggior numero di paioli evitando le arpe di Assurancetourix. Il videogioco apre la strada a numerosi adattamenti fino all’ultimis- simo Asterix XXL 2: Missione Las Vegum in versione rimasterizzata, uscito alla fine del 2018.



1999 - PRIMO FILM LIVE: “ASTERIX E OBELIX CONTRO CESARE”

Esce per la prima volta direttamente al cinema una storia inedita interpretata da attori in carne e ossa. Nel cast figurano grandi nomi: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni e Laetitia Casta tra gli altri. Dopo la realizzazione di numerosi cartoni animati, l’adattamento live action delle avventure di Asterix incontra un successo enorme, con 9 milioni di biglietti venduti al box office in Francia e oltre 23 milioni in tutto il mondo.



2013 - PRIMO ALBO DEL DUO FERRI-CONRAD

Il 24 ottobre esce Asterix e i Pitti, il primo albo realizzato senza i creatori della serie, disegnato da Didier Conrad e scritto da Jean-Yves Ferri. Vi ritroviamo il villaggio sotto la neve, un’idea di Albert Uderzo, che voleva un’atmosfera poco vista nella serie. È l’occasione per mettere gli irriducibili Galli di fronte, per la prima volta, ai terribili guerrieri Pitti: brividi assicurati!

2019 - TUTTI CONOSCONO LA STORIA DEGLI IRRIDUCIBILI GALLI!

Che si tratti delle battaglie contro gli eterni nemici Romani, delle pozioni magiche dei druidi o degli indimenticabili battibecchi tra vivaci personaggi, i Galli hanno conquistato le aule scolastiche, i musei e le biblioteche del pianeta. Ma chi avrebbe potuto immaginare, esattamente sessant’anni fa, che il nostro piccolo Gallo e il suo fedele amico portatore di menhir, depositari di valori positivi quali fraternità, libertà, irriverenza, resistenza e convivialità, sarebbero diventati oggi le enormi stelle internazionali apprezzate dagli irriducibili in ogni angolo del globo?!