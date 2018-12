Il 43° capitolo di Dragon Ball Super introduce ufficialmente un nuovo nemico!

Pubblicato in Giappone nei giorni scorsi, il 43° capitolo del manga ufficiale di Dragon Ball Super ha svelato un interessante antefatto accaduto tanti anni prima degli eventi raccontati nel corso dell’opera di Akira Toriyama.

Intitolato “Unirsi alla Pattuglia Galattica!”, il nuovo capitolo di Dragon Ball Super è infatti parzialmente ambientato ben dieci milioni di anni prima della nascita di Son Goku e dei suoi amici. Al tempo, il Grande Kaiohshin, che aveva il compito di supervisionare sugli altri Kaioshin, si ritrovò ad affrontare una terribile minaccia: un potentissimo alieno di nome Moro e dall’aspetto di un capro utilizzava infatti la propria magia per distruggere i pianeti del Settimo Universo ed assorbirne l’energia vitale.



Non potendo sconfiggere la malvagia creatura, il Grande Kaiohshin utilizzò una pericolosa tecnica di sua invenzione in grado di privare Moro dei propri poteri magici: così facendo, la nobile divinità riuscì a neutralizzare il potentissimo capro, che di conseguenza venne imprigionato dalla Pattuglia Galattica. Nonostante Moro venne condannato a morte, la sua forza era comunque troppo grande persino per i membri della Pattuglia Galattica, che quindi furono costretti a lasciarlo marcire in cella.



Come raccontato da un collega di Jaco, nel presente, Moro è riuscito a fuggire dalla sua cella e addirittura è nuovamente in possesso dei suoi straordinari poteri magici. È per questo motivo che la Pattuglia Galattica ha deciso di rapire Mr. Bu, al fine di poter richiedere l’intervento del Grande Kaiohshin, che appunto giace al suo interno da ben cinque milioni di anni.

Il grande piano della Pattuglia Galattica ha però una grandissima falla: Majin Bu è in letargo ormai da diversi mesi, e non esiste alcun modo per anticiparne il risveglio. A ragion veduta, lo stesso Goku si è offerto volontario per risolvere la situazione, trascinando persino Vegeta nella missione di cattura di Moro. Come risultato, Il sovrano della galassia ha nominato i due Saiyan membri onorari della Pattuglia Galattica, dando ufficialmente inizio al loro importantissimo incarico.



Giunti sul lontano pianeta Jung, i due Saiyan e Merus sono stati subito testimoni di un furto mal riuscito, ed è qui che lo stesso Merus ha dato prova della propria velocità, lasciando persino Vegeta senza parole. Altrove, intanto, una squadra della Pattuglia Galattica ha localizzato la posizione del perfido Moro, che tuttavia sembra essersi già accorto dei suoi inseguitori...

Come si evolverà, secondo voi, il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super?