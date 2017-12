Il 6 dicembre esce The Empire of Corpses 1, il nuovo manga sci-fi di Project Itoh

ci ricorda che il prossimo 6 dicembre uscirà in edicola e fumetteria il primo numero di, un nuovo manga sci-fi realizzato da alcuni dei più visionari autori di fantascienza giapponese.

The Empire of Corpses è un'opera che unisce il mistero a là Sherlock Holmes con il fascino delle storie di Frankenstein, il tutto intriso in un'atmosfera vittoriana dai toni steampunk. Il primo volume debutterà il prossimo 6 dicembre, edito Star Comics, mentre l'intero progetto è incluso nella "Trilogia di Project Itoh".

Alla trilogia lavorano Project Itoh - nome d'arte per Satoshi Itoh, romanzista e saggista nipponico - Tomoyuki Hino e To EnJoe. Di seguito vi indichiamo la sinossi di The Empire of Corpses:

In un XIX secolo fantastico è stata scoperta una tecnologia grazie alla quale è possibile riportare in vita i morti, infondendo in loro una sorta di “anima” artificiale. I cadaveri vengono impiegati nei più svariati compiti per fini industriali e bellici...

John Watson, un brillante studente di medicina, diventa una spia dell’Impero britannico e si trova invischiato in una pericolosa missione nelle lontane terre afgane. Ciò che cerca sono i ventuno grammi di un’anima...

Darete una chance al nuovo e visionario manga di Project Itoh e soci?