Il 64° episodio di Boruto: Naruto Next Generations proporrà una situazione drammatica

L’anime di Boruto: Naruto Next Generations ha recentemente raggiunto uno dei più importanti punti di svolta della serie, ossia l’Esame di Selezione dei Chunin, ma lo scorso episodio si è concluso con una terribile e brusca interruzione da parte di tre minacciosi individui...

In attesa di poter ammirare il nuovo episodio è finalmente emersa in rete la sinossi ufficiale della puntata 62, che a quanto pare sarà intitolata “L’invasione degli Otsutsuki!!”. Ve la proponiamo di seguito.



“Momoshiki, Kinshiki e Urashiki del Clan Otsutsuki compaiono all’improvviso presso la sede dell’Esame di Selezione dei Chunin! L’obiettivo del trio è la distruzione della sala dell’esame allo scopo di ottenere Naruto, colui che possiede il chakra più potente! Proprio dinanzi agli occhi del figlio, il padre di Boruto, l’Hokage in carica, viene spedito lontano con un singolo calcio di Momoshiki. Boruto è pietrificato dalla paura. Chiama a raccolta tutto il suo coraggio e cerca di opporsi a Momoshiki con le armi scientifiche ninja... È possibile che i suoi attacchi siano realmente inutili?!”

A giudicare dalla sinossi, il Clan Otsutsuki si rivelerà molto più forte di quanto inizialmente previsto da Naruto, che di conseguenza si ritroverà in grossi guai. La sinossi conferma tuttavia che la puntata sarà incentrata non tanto sul Settimo Hokage, quanto sul suo giovane figlio, Boruto, che cercherà a suo modo di fronteggiare la difficile crisi in corso.