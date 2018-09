Il 7° volume del manga di Dragon Ball Super svela un aneddoto su Toyotaro

La scorsa settimana è stato pubblicato in Giappone il 7° volume di Dragon Ball Super, fumetto serializzato sul mensile V Jump della casa editrice Shūeisha. Secondo quanto segnalato dalla fonte d’informazione Todd Blankenship, l’illustratore Toyotaro avrebbe utilizzato lo spazio dedicato ai suoi commenti per raccontare uno spiacevole aneddoto...

Consultabile in calce all’articolo, il commento rivela che l’illustratore di Dragon Ball Super è solito autografare i volumetti acquistati da un amico, che tuttavia sembra non leggere affatto l’opera di Toyotaro. Ve ne proponiamo di seguito la traduzione completa, dove troverete tutti i dettagli sulla vicenda.



“Ho un amico che, quando viene pubblicato un mio volumetto, mi chiede di autografare le copie acquistate. Già che ci sono vi aggiungo solitamente un’illustrazione, ma preferisco disegnare un personaggio diverso per ogni volume. Quindi gli ho domandato se avrebbe gradito Zeno, il Dio di tutto, e lui mi ha risposto ‘chi?’. [...] Ma hai almeno letto questi volumi?! [...] Farò del mio meglio perché questo diventi un manga che tutti vorranno leggere...”

Lanciato in patria nel mese di giugno 2015, il manga di Dragon Ball Super si compone attualmente di 7 tankobon. In Italia l’opera è edita da Star Comics, che finora ci ha proposto solo i primi quattro volumetti della serie; il quinto numero, invece, verrà rilasciato il prossimo 24 ottobre, anche in edizione variant.