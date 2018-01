Il brand di DanMachi si arricchirà presto di un misterioso 'nuovo progetto'!

Attraverso l’account ufficiale sudi GA Bunko, nelle ultime ore è stato rivelato che il fortunato franchise nipponico diaccoglierà presto un ‘nuovo progetto’, i cui dettagli verranno annunciati molto presto.

Scritta dal sensei Fujino Ōmori, quella di DanMachi è una serie di light novel nipponiche che al momento si compone di 12 volumetti. Dall’opera sono stati tratti un manga tutt’ora in corso e una breve serie anime che tra il 2015 ed il 2016 ha trasposto in animazione i primi cinque romanzi. Proprio questo suggerisce che il nuovo progetto potrebbe rivelarsi una seconda stagione animata atta a coprire i rimanente volumi dell’opera, riprendendo le avventure dei protagonisti Hestia e Bell proprio dove si erano interrotte.

La storia di DanMachi è ambientata nella città immaginaria di Orario, dove la principale attrazione è rappresentata dal cosiddetto Dungeon: un pericoloso luogo che, come suggerito dal nome, pullula di mostri come goblin e draghi addirittura. Avventurieri provenienti da tutto il mondo vi si addentrano ogni giorno per sconfiggere i mostri e impossessarsi sia dei tesori che dei loro cristalli, indispensabili per creare oggetti magici, o comunque vendibili a caro prezzo. La gente di Orario è solita radunarsi in gruppi chiamati “Familia”, i quali servono e prendono il nome da una divinità locale.



Protagonista della vicenda è Bell Cranel, un avventuriero di 14 anni al servizio della dea Hestia. Essendo l’unico membro della Familia Hestia, si impegna ogni giorno per cercare di migliorarsi. Innamorato della bella Ais Wallenstein (una potente e famosa spadaccina che una volta gli ha salvato la vita), il ragazzo ignora che molte altre fanciulle, sia mortali che divinità, hanno sviluppato dei forti sentimenti di affetto nei suoi confronti...



Scritti entrambi da Fujino Ōmori, sia i romanzi che il manga di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? sono editi da J-POP, che ne ha acquisito i diritti nel 2016. La serie d’animazione tratta dalla light novel e lo spin-off intitolato “DanMachi: Sword Oratoria” sono invece tutt’ora inediti.