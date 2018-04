Il capitolo 104 de L'Attacco dei Giganti è stato violento come non mai!

Se amate il modo in cui Game of Thrones gioca con la morte, allora dovreste fare la conoscenza de L'Attacco dei Giganti. Il franchise si è da tempo imposto nel settore degli anime e dei manga, e il suo sfacciato amore per il sangue ha attirato a se milioni di fan da tutto il mondo, ma l'ultimo capitolo del manga ha superato ogni tipo di violenza mostrata fino a ora.

Questa Estate, la terza stagione anime de L'Attacco dei Giganti tornerà sugli schermi giapponesi, ma il capitolo 104 del manga è già in dirittura d'arrivo. Questa settimana, il capitolo in questione verrà pubblicato, ma versioni non ufficiali sono già state rese pubbliche online. I traduttori hanno svolto il loro lavoro piuttosto rapidamente, dando ai fan la possibilità di tornare all'assedio di Paradis su Marley leggermente in anticipo.

Tuttavia, i lettori non avevano davvero nessuna idea che il capitolo avrebbe dipinto una scena così brutalmente affascinante come quella che si sono trovati ad ammirare. La famiglia Tybur non solo ha perso il controllo del War Hammer Titan, ma la sua shifter è morta in maniera terrificante. Il capitolo 104 vede Eren Jaeger continuare a combattere nella sua forma di gigante, dopo che William Tybur lo ha definito come il vero nemico da abbattere. L'improvvisa imboscata da parte dell'Armata Ricognitiva -arrivata in soccorso di Eren- ha colto Marley di sorpresa, ma la sfilza di Titan Shifter a disposizione dell'esercito Marleyano è scesa in campo, dando inizio a un vero e proprio scontro tra titani.

Il Beast Titan, il Jaw Titan e la Cart Titan hanno ingaggiato una brutale battaglia con gli invasori, mentre la War Hammer Titan, sapendo che Eren stava per divorarla, si è cristallizzata come fece Annie anni fa. Tuttavia, Eren ha trovato un modo per abbatterla. Durante la lotta con il Jaw Titan, il protagonista della serie nota quanto la mascella del gigante sia potente, ed escogita un piano. Eren, dopo aver fatto stancare l'avversario, inserisce la bara di cristallo della ragazza nella bocca del Jaw Titan e la manda in pezzi usando la mandibola del nemico. Il momento è stato splendidamente angosciante. Una volta distrutta la bara, Eren ha cominciato a bere il fluido spinale della ragazza che colava direttamente dalla bocca del Jaw Titan, diventando così il nuovo portatore del War Hammer Titan.

La scena è stata la massima espressione di gore che la serie abbia mai regalato ai fan, quel misto di sangue ed esagerazione tipici del genere presenti ne L'Attacco dei Giganti e qui del tutto sublimati. Grazie Hajime Isayama.