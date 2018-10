Il capitolo 110 de L'Attacco dei Giganti preannuncia l'arrivo di una minaccia esterna

Non è trascorso molto dal finale di metà stagione de L'Attacco dei Giganti 3, ma a quanto sembra il creatore dell'omonimo manga, Hajime Isayama, ha in serbo per tutti i fan qualcosa di grandioso. Non sappiamo ancora cosa, tuttavia la situazione negli ultimi capitoli cartacei si è fatta davvero difficile.

Gli ultimi eventi, descritti nel manga de L'Attacco dei Giganti, sembrano spingere verso un grande colpo di scena, mentre la guerra tra le fazioni degli Eldiani e Marley sembra divampare. Questo ha certamente gettato un'ombra oscura e straniera su Eldia, a causa delle manovre di spionaggio.

Alla fine dell'ultimo capitolo infatti si può vedere Pieck - membro ghetto degli Eldiani rimasti sulla terra ferma sotto il controllo del popolo Marleyano e la cui reale identità è quella del Gigante del Carro - che si fa largo tra le strade di Eldia. Con tutta probabilità sta tramando qualcosa, ma dovremo aspettare il prossimo numero per chiarire ogni dubbio e supposizione.

Gli ultimi capitoli, dopo il salto temporale, si sono focalizzati sulla figura di Eren Jaeger e sul mutamento dei suoi obiettivi nel corso di quegli anni. Questi sono cambiati, infatti, dopo l'intrusione, del tutto inosservato, a Marley provocando una sanguinosa dimostrazione di potere dove rimangono uccise diverse persone di spicco.

Da quel momento i Marleyani detentori del Potere dei Giganti hanno pianificato un contrattacco con la speranza di agire prima di un possibile contrattacco da parte di Eren e dei soldati Eldiani. Il caso si è scatenato anche all'interno dello stesso Corpo di Ricognizione.

Non abbiamo molti elementi per fare supposizioni sul possibile piano di Pieck. L'essersi intrufolata in Eldia non fa certo pensare bene e probabilmente potrebbe non essere stata l'unica ad aver deciso di introdursi furtivamente nel territorio. Probabilmente l'intento è quello di progettare un contrattacco molto simile a quello messo in atto da Eren, con l'aiuto e supporto del potere dei Giganti, o forse qualcosa di ancora più subdolo e devastante.

Eren sarà un traditore? Avremo intrusioni dall'esterno? Cosa dobbiamo dunque aspettarci? Isayama ha annunciato che ci saranno grandi annunci che lasceranno tutti quanti senza parole. Voi che ne pensate?

L'Attacco dei Giganti nasce come shonen di genere horror, fantasy e azione, scritto e disegnato dal mangaka Hajime Isayama. L'opera è stata serializzata sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha a partire da settembre 2009. L'edizione italiana è edita da Planet Manga, della Panini Comics.