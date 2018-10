Il capitolo 110 del manga de L'Attacco dei Giganti ha sollevato un dubbio terrificante!

Nei giorni scorsi è stato finalmente pubblicato il capitolo 110 del manga de L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, il quale ha (di nuovo) sconvolto i lettori con un colpo di scena davvero eclatante e dalle conseguenze imprevedibili...

Intitolato “Bugiardo”, il capitolo de L’Attacco dei Giganti si è aperto con un racconto di Zeke Jaeger, il quale ha spiegato al capitano Levi il complesso processo attraverso il quale può tramutare esseri umani in Titani e controllarli attraverso i poteri del Gigante Bestia. È quanto avvenne al villaggio Ragako, il paesino che Zeke massacrò e verso il quale non sembra avere alcun rimorso. Piuttosto, il personaggio sembrerebbe interessato unicamente a eseguire un certo esperimento assieme a Eren, che tuttavia le alte sfere del governo non hanno ancora approvato.



Nel frattempo, Armin seguita a visitare Annie, ancora intrappolata nel suo feretro impenetrabile. È proprio durante una di queste visite che il ragazzo viene colto di sorpresa e rimproverato da una soldatessa incaricata di sorvegliare la prigioniera: Hitch. Grazie alla discussione fra i due soldati si apprende poi che il popolo pretende l’immediata scarcerazione di Eren, poiché i militari non hanno (giustamente) potuto svelare alle masse il piano di Zeke.



Nel mezzo di una rivoltosa manifestazione popolare atta a liberare il ragazzo, Armin e Mikasa ottengono finalmente un’udienza col generale Zackley, che tuttavia nega loro il permesso di incontrare Eren Jaeger. A quanto pare, il ragazzo teneva degli incontri segreti coi volontari di Marley, ragion per cui l’esercito sta cercando di rintracciare gli individui coinvolti. Lasciando senza parole i due giovani sottoposti, il generale Zackley ha poi confessato loro i sospetti dell’esercito Eldiano, secondo i quali Eren potrebbe infatti essere sotto il controllo del fratellastro Zeke.



Sconvolti, i due ragazzi hanno lasciato l’ufficio del generale, che pochi istanti dopo è addirittura saltato in aria a causa di una bomba. Come se la misteriosa dipartita di Zackley non fosse già abbastanza sconvolgente, tra le fila dell’esercito è subito circolata la tremenda notizia della recente fuga di Eren: utilizzando i propri poteri per creare una via di fuga e coprire le tracce, il ragazzo è partito per cercare proprio Zeke, unendosi lungo il cammino ad un nutrito gruppi di ribelli che vedono in lui la sola speranza rimasta alla nazione di Eldia.

È mai possibile, secondo voi, che Eren sia davvero controllato dal fratellastro?