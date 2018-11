Il capitolo 112 de L'Attacco dei Giganti verrà pubblicato prima del previsto!

In questi giorni vi è molto fermento fra i lettori de L’Attacco dei Giganti, in quanto il capitolo 111 che verrà appunto rilasciato prossimamente potrebbe svelare delle sconvolgenti informazioni sulle più recenti decisioni prese dal protagonista dell’opera, Eren Jaeger.

In attesa di poter finalmente leggere l’attesissimo capitolo del manga, la rivista nipponica Bessatsu Shonen Magazine ha annunciato ufficialmente che il capitolo 112 de L’Attacco dei Giganti verrà invece rilasciato con due giorni di anticipo, in quanto la data di pubblicazione inizialmente prevista sarà festiva. Di conseguenza, il 112° capitolo de L’Attacco dei Giganti non verrà più pubblicato domenica 9 dicembre 2018, bensì venerdì 7. I primi spoiler, invece, dovrebbero spuntare in rete già fra il 3 ed il 4 dicembre.

Scritto e disegnato dal sensei Hajime Isayama, il manga de L’Attacco dei Giganti è serializzato in Giappone dal lontano settembre del 2009. Pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha, il fumetto si compone attualmente di 27 volumi, di cui l’ultimo verrà rilasciato in patria a breve. In Italia, invece, l’opera è pubblicata dall’editore Planet Manga, che finora ha proposto ai primi lettori i primi 25 volumetti.

In calce all'articolo potete ammirare la copertina del 27° albo, la quale immortala un Eren in carcere. Cosa ne sarà, secondo voi, del ragazzo che giurò di voler sterminare tutti i giganti?