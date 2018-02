Il capitolo 162 di Tokyo Ghoul:re ha rivelato ai fan le oscure intenzioni di Furuta

Mentre la data di esordio dell’anime tratto dasi avvicina sempre più, i lettori del manga omonimo hanno scoperto, questa settimana, le tremende finalità del sequel ufficiale di. Una terribile epidemia ha colpito le strade e la popolazione di Tokyo.

Nel più recente capitolo di Tokyo Ghoul:re, il 162° per l’esattezza, si è aperto con Ken Kaneki ancora in coma dopo essere stato salvato da Touka e dalla Squadra Quinx. Una volta curato il ragazzo, il personale medico ha infatti rivelato che sebbene Kaneki fosse ancora vivo, il suo risveglio non era affatto certo.



Questo breve momento di parziale gioia è stato però infranto da una scena incredibilmente tetra: a causa della recente epidemia che si è abbattuta sull’intera città, un ospedale situato nella zona di Tokyo, nella parte conclusiva del capitolo, ha invero cominciato ad accogliere dozzine e dozzine di pazienti. La causa scatenante di questa vera e propria apocalisse sembra essere il kagune in cui lo stesso Kaneki è rimasto intrappolato: la massa in continua crescita rilascia infatti delle spore che infettano gli umani, innescando un processo che può concludersi con la morte dell’individuo o, nel 'migliore' dei casi, con la trasformazione in ghoul.



Gli esperimenti condotti da Furuta su Rize ed il suo kagune originale devono infatti avergli permesso di apprendere qualcosa di molto importante circa la biologia dei ghoul, ed egli spera di poter migliorare l’umanità attraverso la suddetta trasformazione.



Nato dalle matite di Sui Ishida, Tokyo Ghoul segue le vicende di Ken Kaneki, uno studente sopravvissuto al terribile appuntamento con un ghoul. Il suo mondo è ormai pieno di queste creature che si nutrono di esseri umani e che hanno sempre vissuto in segreto fra la gente. In seguito al suddetto appuntamento, Kaneki si ritroverà suo malgrado trasformato in un ghoul e per un po’ cercherà di condurre una vita normale, ma per sopravvivere avrà bisogno di mangiare carne umana…