Il capitolo 174 di Tokyo Ghoul:re ha letteralmente sconvolto i fan di Sui Ishida!

Come per L’attacco dei Giganti, la serie di Tokyo Ghoul non è affatto estranea alle morti improvvise e sconvolgenti. La serie trabocca infatti di decessi spiacevoli, e sembra che il capitolo 174 di Tokyo Ghoul:re abbia voluto ricordare ai fan questo particolare dettaglio. Tutti i dettagli dopo il salto!

Qualora non abbiate ancora letto il suddetto capitolo, il suo cliffhanger finale potrebbe lasciarvi di stucco. Iniziato con uno scontro fra Ken Kaneki e Kichimura "Furuta" Washuu, il capitolo ha visto quest’ultimo incassare un colpo cui pochissimi personaggi potrebbero invero sopravvivere. Dopo aver nuovamente portato il proprio kagune al livello successivo, Furuta ha rivelato a Ken di necessitare altri sacrifici, quando una brusca scivolata ha offerto un facile bersaglio al suo avversario.



Approfittando di questo momento fortuito, Ken Kaneki ha subito tagliato in due il suo rivale, ponendo apparentemente fine ad uno dei principali e maniacali antagonisti dell’intera serie. Purtroppo il capitolo si è chiuso proprio con l’attacco finale di Ken, pertanto i fan, non avendo potuto vedere il corpo esanime di Futura, non sono ancora certi della sua disfatta.



La morte dell'antagonista, tuttavia, potrebbe confermare i recenti rumor che vedrebbero imminente la fine di Tokyo Ghoul:re. Certo è che la dipartita del villain chiuderebbe un importante capitolo della vita di Ken.

E voi, cosa ne pensate? È mai possibile che Furuta sia deceduto per davvero? E cosa comporterà questo incredibile evento per la serie del sensei Sui Ishida?