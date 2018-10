Il capitolo 176 di Black Clover rivela l'ultimo incantesimo di Noelle

Da poco è incominciata la seconda serie animata di Black Clover e attualmente il manga, scritto e disegnato da Yūki Tabata, sta esplorando uno degli archi narrativi più corposi esplorati sino ad oggi che vede protagonisti gli spiriti degli elfi e i Cavalieri Magici.

Il capitolo 176 di Black Clover, dal titolo "Sibling" (Fratelli) si è concentrato sulla continuazione della battaglia di Noelle e sulle abilità sviluppate in questi ultimi numeri della serie. L'attenzione è tutta rivolta verso la ragazza, secondogenita della nobile famiglia Silva, la quale sembra essere colei che riceve la magia dello Spirito dell'Acqua. Questo potere viene usato per proteggere i suoi fratelli

L'immagine che l'utente Twitter Kacchan (@krkndrwmc) ha voluto condividere sulla sua pagina cattura il momento esatto in cui Noelle rivela la sua nuova forma. Questo capitolo mostra infatti le migliorate abilità di combattimento della giovane, attribuibili soprattutto ai numerosi allenamenti ricevuti nella Black Bull, una delle nove squadre dei Cavalieri Magici.

Durante lo scontro con un Elfo, Noelle, rispetto al resto dei suoi fratelli, sembra essere l'unica non afflitta dall'incredibile aura e potenza del nemico e in grado di continuare a lottare grazie all'addestramento come cavaliere reale.

Anche suo fratello Nozel Silva, considerato da molti fan come un idiota sin dall'inizio della serie, giunge a riconoscere la forza della sorella e si vede costretto a scusarsi per averla trattata così male. La somiglianza con la loro madre defunta, anche dopo aver fatto sfoggio dell'ultimo incantesimo, ha spinto il fratello a desiderare di proteggere Noelle.

Nel momento della disfatta di Nozel e ormai tutto sembra perduto per la famiglia Silva, la giovane secondogenita riesce a ritrovare sè stessa e attivare un nuovo incantesimo in grado di concentrare il mana su di se plasmandolo in un'armatura conosciuta con il nome di Abito delle Valchirie.

Questa le permette di librarsi nell'aria, danzare e muoversi con libertà e incredibile velocità, sferrando così un colpo finale che si abbatte il nemico. L'incredibile rivelazione di questa magia è sicuramente un modo per valutare la potenza e le abilità fino ad ora sviluppate da Noelle.

Black Clover è un manga creato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 2015. L'anno successivo Planet Manga ha annunciato la pubblicazione della serie in Italia.

Chi di voi sta seguendo l'anime? Che ne pensate di questa serie, prodotto dallo Studio Pierrot?